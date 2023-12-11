ياسين بونو يكشف سبب عدم حضور حفل جوائز الأفضل لـ "كاف"

كشف المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، سبب غيابه عن حفل جوائز الأفضل التي تقام مساء اليوم للأفضل في إفريقيا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

بونو ينافس محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري، على نيل جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا، إلى جانب كل من الكاميروني أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد.

وقال بونو بعد لقاء الهلال والتعاون منذ قليل في ربع نهائي كأس الملك والذي حسمه الهلال لصالحه: “لم أذهب إلى حفل جوائز الاتحاد الأفريقي بسبب أهمية المباراة؛ رغم أن الإدارة سمحت لي بالذهاب والأهم لدي هو الهلال”.

ولعب بونو دورا كبيرا في صعود منتخب المغرب للدور قبل النهائي والحصول على المركز الرابع بكأس العالم الأخيرة في قطر نهاية العام الماضي، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المونديال، فيما ساهم الشناوي بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي للمرة الـ11 في تاريخه، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب.



وللعام الثاني على التوالي، تحتضن المغرب حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، بعدما سبق أن استضافته في يوليو من العام الماضي.