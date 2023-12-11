كيف مهد الحوار الوطنى للانتخابات الرئاسية؟.. المستشار جمال التهامى يكشف (فيديو)

أشاد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بمشاركة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أنها تمثل تحولًا كبيرًا عن الانتخابات السابقة، مرجعًا الفضل في ذلك إلى الحوار الوطني، الذي ساهم في رفع وعي الشعب المصري.

وقال التهامي، في لقائه بقناة "أون"، إنه كان متفائلًا بوعي الشعب المصري، الذي توافد على اللجان الانتخابية بروح متحمسة ومسئولة، موضحًا أن الناخبين أبدوا وعيهم بالظروف التي تمر بها مصر، وبالشخص القادر على قيادتها نحو الأمن والاستقرار، كما أشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات سهلت عملية التصويت بإجراءات لوجستية محكمة، وأن القضاة أدوا دورهم بنزاهة وسرعة.

وأكد أن المواطن المصري أصبح حرًا في اختيار رئيسه، وأن القرار في يد الشعب، الذي وجد أمامه أربعة مرشحين يتنافسون بمساواة من الفرص، وأشاد بدور النخب السياسية، التي شاركت في الحوار الوطني، وبجهود الأحزاب، التي نظمت مؤتمرات انتخابية في جميع أنحاء مصر، وقال إن المواطن أثبت اهتمامه وتعهده بالمشاركة في الانتخابات، وأن هذا يدل على أن مصر تتقدم نحو الديمقراطية بخطى متينة.