علاء قريطم: 45% مشاركة في الانتخابات الرئاسية يؤكد وعي المصريين ورسالة للعالم

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، إن إقبال المصريين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تاريخي، موضحا أن اللجان شهدت اقبال من المصريين بجميع فئاتهم، قائلا: هناك وعي حقيقي لدى المصريين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والتي وصلت إلى ٤٥٪؜ حسب المصادر الرسمية.

وأكد قريطم خلال تصريحات له اليوم أن هذا الحشد غير المسبوق يرجع إلى عدة أسباب أهمها تنوع وتعدد مرشحي الرئاسة وخاصة أن هناك ثلاثة منهم ينتمون لاحزاب سياسية وبالتالي هناك تحرك واضح علي الارض مما انعكس بشكل ايجابي في المشاركة الانتخابية التي ملأت الشوارع واللجان الانتخابية، فالتصويت مستمر بداية من فتح اللجان وحتي غلقها في التاسعة مساءا.

وأشار قريطم إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات في اليوم الثاني وصلت إلى ٤٥٪؜ حسبما صرحت الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفا أن هذا الإقبال على التصويت يرجع ايضا الي الحرب علي غزة، حيث أراد المصريين توصيل رسالة الي العالم بالالتفاف الوطني وأن مصر على قلب رجل واحد.

وأشاد قريطم بالدور والمجهود الذي قامت به الدولة المصرية والوطنية للانتخابات، حيث أنهم قدموا العديد من التسهيلات علي المواطنين لتسهيل عملية الانتخاب، مشيدا بتفعيل لجان المغتربين والتي لاقت إقبال كبير من المصريين.

واستعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتظام التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، إن اللجان العامة والفرعية تشهد كثافات غير مسبوقة للعملية الانتخابية.

واستمع المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر تقنية الفيديو كونفرانس لرؤساء اللجان العامة في المحافظات في بورسعيد وجنوب سيناء.