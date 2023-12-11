الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء هولندا يصف رغبته فى منصب أمين عام الناتو "بالخطأ"

مارك روته
مارك روته

أقر رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته، مارك روته، في مؤتمر صحفي في برلين، أنه كان من الخطأ طرح نفسه علنًا لتولي منصب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مقابلة.

ولم ينكر روته، البالغ من العمر 56 عامًا، رغبته في خلافة ينس ستولتنبرج في منصب أمين عام الناتو، ولكنه قال إنه كان "من الخطأ قول ذلك على الملأ"، وذلك ردًا على سؤال من جانب الصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

كما أكد روته، على أنه ليست لديه الرغبة في التعقيب أكثر على المسألة "لن أضيف أي شيء على أنني مخطئ وإلا قد يكون هناك تفسيرات أخرى".

وكان روته قد أعرب عن رغبته في منصب أمين عام الناتو خلال مقابلة إذاعية في أكتوبر.

من المقرر أن ينهي ستولتنبرج ولايته في أكتوبر 2024، إضافة لروته يُنظر لرئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ورئيس وزراء لاتفيا السابق كاريشيانيس كارينش على أنهما مرشحان للمنصب.

رئيس الوزراء الهولندي برلين ناتو حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

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