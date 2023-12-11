جمال زقوت: اعتقال مئات الفلسطينيين في غزة ولا أحد يعلم مصيرهم

قال الدكتور جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، إنه يوجد 10 آلاف فلسطيني معتقل، من بينهم 3600 اعتقلوا منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، مؤكدًا أن هناك المئات من الفلسطينيين اعتقلوا من قطاع غزة بما فيهم نساء وأطفالهن الرضع ولا أحد يعلم ما مصريهم.

وأضاف “زقوت” اليوم الإثنين، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الهدنة الإنسانية التي استمرت لسبعة أيام لم تكن لتكون لولا ضغط الرئيس الأمرييكي جو بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لا ولم ولن يكترث يومًا بحياة المحتجزين الإسرائيليين، بدليل أنه قبل أيام حاول أن يطلق سراح أحد الجنود المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية بقوة السلاح مما أدى إلى مقتله، مؤكدًا أن نتنياهو نفسه يتحمل مسؤولية ذلك.

وأوضح “زقوت”، أن هناك مظاهرات يومية تخرج في إسرائيل تطالب حكومة الحرب، ببذل كل ما تستطيع بما في ذلك إجراء مفاوضات جادة وتلبية المطالب التي تقدمها المقاومة الفلسطينية لإطلاق سراح المحتجزين.