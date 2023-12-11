غانتس لبلينكن: لا بد من الضغط على حكومة لبنان لوقف هجمات حزب الله

أجرى عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، طالبه خلالها بالضغط على الحكومة اللبنانية لوقف الحرب على الحدود.

وقال غانتس خلال المكالمة: "هجمات حزب الله المدعومة إيرانيا تتطلب من إسرائيل العمل على إزالة التهديد".

ونقل عنه قوله لوزير الخارجية الأمريكي إن إسرائيل تريد تغيير الواقع الحالي على الحدود مع لبنان، داعيا إلى الضغط على حكومة لبنان لوقف هجمات حزب الله وإبعاده عن الحدود.

وشكر غانتس بلينكن على الفيتو الأمريكي الأخير في مجلس الأمن.