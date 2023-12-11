الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غانتس لبلينكن: لا بد من الضغط على حكومة لبنان لوقف هجمات حزب الله

بيني غانتس
بيني غانتس

أجرى عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، طالبه خلالها بالضغط على الحكومة اللبنانية لوقف الحرب على الحدود.

وقال غانتس خلال المكالمة: "هجمات حزب الله المدعومة إيرانيا تتطلب من إسرائيل العمل على إزالة التهديد".

ونقل عنه قوله لوزير الخارجية الأمريكي إن إسرائيل تريد تغيير الواقع الحالي على الحدود مع لبنان، داعيا إلى الضغط على حكومة لبنان لوقف هجمات حزب الله وإبعاده عن الحدود.

وشكر غانتس بلينكن على الفيتو الأمريكي الأخير في مجلس الأمن.

مجلس الحرب الإسرائيلي وزير الخارجية الامريكي بلينكن الحدود الحكومة اللبنانية الحرب حزب الله

مواد متعلقة

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

غانتس: قرار صفقة التبادل مهم ويمهد لاستمرار الحرب

بيني غانتس: لن ندير قطاع غزة بعد الحرب ولن تديره حماس

مصرع طفلة سقطت من أعلى سلم منزل أسرتها في المنيا

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لبدء عملية برية فى غزة

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

مصرع طفل سقط من الطابق الخامس في شبين القناطر

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جوائز "كاف".. كهربا يحصد جائزة أفضل هدف فى إفريقيا لعام 2023

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

تقرير يكشف هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023

خبراء فلسطينيون: الاحتلال يصر على إزاحة السكان تجاه الحدود المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال