الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشيخ محمد الطاروطى: شاركت فى الانتخابات من أجل مستقبل أفضل لوطننا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الشيخ محمد الطاروطى القارئ بالاذاعة والتليفزيون المصري، إن المشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل فرد يعيش على أرض مصر، استكمالًا لما بدأناه من إنجازات على أرض الواقع،  ومن أجل مستقبل أفضل، وجب علينا أن نكون خلف قيادتنا الرشيدة.

جاء ذلك خلال إدلائه بصوته فى الانتخابات الرئاسية داخل اللجنة الانتخابية بقرية طاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتابع: "ما لمسناه وشهدناه من جهود مضنية للارتقاء بهذا الوطن إلى أعلى الدرجات، هو بفضل الله أولًا وفضل قيادة حكيمة تواجه كل الصعوبات والتحديات، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقياداتها.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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