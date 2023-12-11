مطران الإسماعيلية يدلي بصوته: "المشاركة حق الوطن.. والسيسي الأقدر على حكم مصر"

أدلى الأنبا بولا مطران إبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك اليوم الإثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بحي أول بمدينة الإسماعيلية.

وناشد الأنبا بولا مطران إبارشية الإسماعيلية، المواطنين بضرورة الاصطفاف خلف الوطن والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، فهي واجب وطني على جميع المصريين.

وأضاف أن احتشاد المواطنين أمام لجان محافظة الاسماعيلية خير دليل على حبهم لوطنهم، واختتم: "صوتي للرئيس عبدالفتاح السيسي.. هو الأقدر على حكم مصر".

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الأنبا بولا مطران إبارشية الإسماعيلية

الأنبا بولا مطران إبارشية الإسماعيلية