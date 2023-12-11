الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غرفة عمليات "الوطنية للصحافة" تشيد بتغطية المؤسسات القومية للانتخابات الرئاسية

المهندس عبدالصادق
المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

واصلت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للصحافة متابعته لسير العملية الانتخابية لليوم الثانى، من خلال متابعة التغطيات الصحفية للعملية الانتخابية فى جميع محافظات مصر، من خلال شبكة المراسلين التابعين للصحف القومية والبوابات الإلكترونية. 

وأكد المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة شكلت غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية هدفها رصد وتذليل أي عقبات تواجه الصحفيين أثناء تأدية عملهم.

وقال إن غرفة العمليات برئاسة الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة وعضوية كل من وليد عبدالعزيز وأسامة أبوباشا، والشيماء عبدالإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسى الأمين العام يعملون على مدار اليوم من خلال التواصل مع قيادات المؤسسات الصحفية، وأيضاً الزملاء الصحفيين لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية، وأيضاً التناول الواقعي من خلال الصحف والمجلات والبوابات الإلكترونية.

وأضاف الشوربجى أن الهيئة فى تواصل دائم مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، موضحاً أن الهيئة لم تتلق أي شكاوى من الصحفيين  فى اليوم الثاني وأن الشكاوى التى تم تلقيها خلال اليوم الأول تم حلها من خلال التواصل مع الجهات المسئولة.

وأشاد عبدالصادق الشوربجى، بالإقبال الكبير للمصريين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن التنظيم الجيد أدى إلى سهولة الوصول إلى صناديق الاقتراع فى زمن قياسي، وهو الأمر الذي سيساعد على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

من جانبه، قال الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ورئيس غرفة عمليات الرصد والمتابعة، إن خطة العمل التى وضعتها الهيئة والتزام أعضاء الغرفة من الزملاء الأعضاء ساعد على سرعة التواصل مع مختلف المؤسسات القومية والبوابات الإلكترونية؛ لضمان استمرار العمل خلال هذه الفترة طبقا لمعايير الالتزام بالمهنية والمصداقية.

الانتخابات الرئاسية 2024 

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

عمليات التغطيات المراسلين الالكترونية محافظات الصحفيين

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