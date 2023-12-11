كبار السن بالانتخابات الرئاسية 2024: "قصص فى حب الديمقراطية"

رغم علامات كبر السن إلا أن علامات حب الوطن ترتسم على وجوههم، وتتلألأ شعراتهم البيضاء التي تكسي رءوسهم مع ضوء الشمس لتكون لوحة فنية في حب مصر، فالديمقراطية هي عكازهم الذي يستندون عليه ليسيروا في ركاب الانتخابات، وحبهم لبلادهم هو سبيلهم لمستقبل أفضل لمصر.

ورغم بعد المسافات بين محافظاتهم المختلفة إلا أن حب مصر جمعهم في طابور لجان الانتخابات، ليمارسوا واجبهم الوطني ويصوتون على المستقبل، فرغم كبر سنهم إلا أنهما اختاروا حب الديمقراطية وأصروا أن يرسموا مستقبل أفضل لأولادهم وأحفادهم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.