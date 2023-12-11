كبار السن يتصدرون المشهد أمام اللجان الانتخابية فى شبرا مصر (صور)

تصدر كبار السن المشهد أمام اللجان الانتخابية في منطقة شبرا مصر، حيث حرصوا على الخروج من منازلهم رغم كبر سنهم للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار مستقبل أفضل لأبنائهم وذويهم.

وحرص رجال الشرطة على استقبال كبار السن واصطحابهم داخل اللجان، كما قاموا بتوفير الكرسي المتحرك لكبار السن قبل دخولهم إلى اللجان.

كما حرص رجال الأمن على تنظيم الناخبين أمام اللجنة الانتخابية، كما قاموا بوضع الحواجز الأمنية منعًا للدكدسات المرورية وتجنبًا لحدوث حالات اختناق بين المواطنين أثناء انتظارهم لدخول لجان الانتخاب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم التي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024