إسعاف مطروح ينقل مسن من ذوي الهمم إلى لجنته للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة

قام طاقم الإسعاف بمحافظة مطروح، اليوم، بنقل أحد الأشخاص من ذوي الهمم (إعاقة حركية) من منزله إلى اللجنة الانتخابية وذلك لمساعدته في الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وتلقت غرفه الطوارئ بإسعاف مطروح إخطارا من أحد المواطنين ويدعى معتز بالله عبدالفتاح ويبلغ من العمر 65 عاما ويبدي رغبته في الإدلاء بصوته ولكنه لم يستطع، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقله من منزله إلى لجنته الانتخابية بنزل الشباب.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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