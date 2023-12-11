الشرقية تنتخب.. مسيرة حاشدة لجامعة الزقازيق لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

في مشهد أشبه بكرنفال انتخابي، شهدت مدينة الزقازيق اليوم، أكبر مسيرة نظمتها جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور خالد الدرندالى، رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات من بينهم الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري، والدكتور هلال عفيفي، عميدكلية التجارة، وحشود من الطلاب، متوجهين إلى لجان الانتخابات الرئاسية لحث المواطنين على المشاركة والتصويت في العرس الديمقراطي.

وحمل الطلاب الأعلام المصرية، مرددين الهتافات الوطنية التي ألهبت مشاعر الجميع.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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