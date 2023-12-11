دبلوماسيون صينيون يُتابعون انتخابات الرئاسة المصرية من غرفة عمليات "المصريين الأحرار"

استقبل حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، وفدًا رفيع المستوى من سفارة الصين الشعبية، وذلك بدعوة رسمية من الحزب لمتابعة الانتخابات الرئاسية من مقر غرفة العمليات المركزية؛ بمقر الحزب بمقر الحزب الرئيسي بشارع العروبة مصر الجديدة.

وذلك في إطار تعزيز جسور التواصل والتعاون المشترك بين البلدين مصر والصين، وضم وفد السفارة الوزيرة المستشارة وانغ تسيجوان المستشار السياسي بالسفارة، وسامية دو الملحقة بالسفارة، وحضر اللقاء من الحزب إلي جانب رئيسه كل من:"إسلام الغزولي نائب رئيس الحزب، وريمون ناجي عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي، وحازم هلال عضو المكتب السياسي.

ورحب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بحضور الوفد الصيني داخل مكتبه الخاص بالزيارة التي تتزامن مع اجراء استحقاق دستوري هامًا هو انتخابات رئيس مصر، مؤكدا بان الدولة المصرية وحزب المصريين الأحرار يسعدا بالشراكة البناءة مع الدولة الصينية لخدمة البلدين والشعبين؛ وتحدث عن القواسم المشتركة بين الشعبين.

العملية الانتخابية تسير بأفضل صورة



وتطرق للحديث عن مجريات العملية الانتخابية التي تسير بافضل صورة وتعكس حال الجمهورية الجديدة من خلال تعددية المنافسه ووجود مساحات متساوية للجميع، وتناول الحديث عن دور الحزب وجهوده علي الأرض لخدمة المواطنين والعمل علي تحقيق افضل صورة لدعم مرشحه الرئاسي في اطر الضوابط القانونية المنظمة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعربت الوزيرة المستشارة عن سعادتها للدعوة الكريمة من حزب المصريين الأحرار لمتابعة وتفقد الانتخابات الرئاسية المصرية من داخل غرفة العمليات المركزية لحزب المصريين الأحرار الذى هو محل تقدير واعتزاز؛ وابدت تمنياتها الطيبة للتوفيق والنجاح للعملية الانتخابية الديمقراطية واختيار المصريين رئيسهم.

واصطحب الدكتور عصام خليل وقيادات الحزب، وفد سفارة الصين الشعبية في جولة داخل غرفة العمليات المركزية لحزب المصريين الأحرار وتفقدا مسار الانتخابات المصرية ورؤيتها عن قرب من خلال ما رأته داخل الغرفة في كافة محافظات مصر عبر امناء محافظات الحزب وجهود ابناء الحزب في كافة الجمهورية ومتابعات دورية للارض مع الصحافة الاجنبية والمحلية ووقائع الرصد والمتابعة الميدانية وغيرها؛

وتساءلت عن مجريات اعمال كل رافد ومحور داخل الغرفة في اطار الاهتمام البالغ لما شهدته ومسمي الغرفة الذى ينمي اهتمام بقدر الحدث ورؤية متابعات دقيقة والتواصل المباشر بين الغرفة والحملة المركزية والاتصال المباشر مع ابناء الحزب وابدت المستشارة ثنائها علي هذه الروح والطريقة والمتابعات العالية التي تعكس قرب تلامسها مع أرض الواقع، مجدده التمنيات بالتوفيق في عملية الانتخابات الرئاسية.

دبلوماسيون صينيون يتابعون الانتخابات من مقر المصريين الاحرار

دبلوماسيون صينيون يتابعون الانتخابات من مقر المصريين الاحرار

دبلوماسيون صينيون يتابعون الانتخابات من مقر المصريين الاحرار