عبد الحميد بسيوني يجهز الطلائع للمقاولون.. وعينه على لقب الوصيف

يواصل فريق طلائع الجيش لكرة القدم تدريباته اليومية الجادة بملعبه باستاد جهاز الرياضة العسكرى ، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق المقاولون العرب ، المقرر له السابعة مساء الجمعة القادم باستاد جهاز الرياضة ، ضمن مباريات الأسبوع التاسع لدورى نايل، حيث يؤدى الفريق تدريباته تحت قيادة الكابتن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى والجهاز المعاون ، بمشاركه جميع اللاعبين .

واستغل المدير الفني للطلائع والجهاز المعاون فترة توقف الدوري الحالية فى تحفيظ اللاعبين لبعض الجمل الخططية والمهارية لتنفيذها فى الملعب .

فى الوقت نفسه يعكف عبد الحميد بسيونى على دراسة ومذاكرة فريق المقاولون من خلال مشاهدة مباراته الأخيرة فى الدورى مع الداخلية ، لمعرفة الخطة والطريقة التي يلعب بهما المنافس وتحديد نقاط القوة والضعف للمنافس قبل موقعة الجمعة .

ويحرص المدير الفني للطلائع فى حضور الجهاز المعاون على عقد جلسات مكثفة مع اللاعبين للتأكيد على أهمية المباراة والثلاث نقاط من أجل مواصلة التقدم للأمام بحثاً عن المركز الثانى ووصافه جدول الدورى العام ، فى ظل الدعم والمساندة الكبيرة التى يلقاها الفريق من السيد رئيس مجلس إدارة النادى ، وهو ما كان له الأثر الكبير فى الصحوة التى يعيشها الفريق وسيرة بخطى ثابتة نحو المراكز المتقدمة بجدول الدورى العام ، حيث يحتل الطلائع حالياً المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 14 نقطة ، بفارق الأهداف عن الأهلى الثانى المتبقى له مباراتين مؤجلتين .

كان فريق طلائع الجيش قد واصل تدريباته اليومية الجادة عقب العودة من المحلة بعد الفوز الغالى على بلدية المحلة فى آخر مبارياته بالدورى بهدفين نظيفين ، واكتفى بسيونى بالتدريبات اليومية ، دون خوض أى مباريات ودية قبل مواجهة المقاولون خشية الإجهاد أو الإصابات .

ووصل فريق الطلائع الى أفضل حالة فنية وبدنية وهناك منافسة قوية بين مجموعة الأساسيين والبدلاء لحجز مركز ضمن التشكيلة الأساسية للمرحلة المقبلة.