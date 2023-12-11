الانتخابات الرئاسية 2024.. اصطفاف المئات أمام لجنة طارق بن زياد بأبو النمرس بالجيزة

اصطف المئات من المواطنين بقرية ميت قادوس التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس في محافظة الجيزة أمام اللجنه رقم 26 بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية المشتركة؛ للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وتصدرت المرأة المصرية المشهد كالعادة كأول المشاركين في الانتخابات الرئاسية، في إطار حالة الوعية التي تعيشها في ممارسة حقها الدستوري والقانوني في اختيار رئيس مصر القادم.

وقال المستشار القانوني محمد عبد التواب أبو جبر، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي لحزب مستقبل وطن بمركز أبو النمرس، إن اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية يشهد حالة من الزخم الكبير في حرص المواطنين للمشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الجهات بالدولة المصرية من أجل إنجاح هذا العرس الديمقراطي.

وفي ذات السياق، قال أحمد جلاب، أحد أهالى القرية، إنه مع بداية انتهاء الموظفين من أعمالهم تزداد نسبة المشاركة من قبل المواطنين والذين اصطفوا بالمئات أمام اللجنة الانتخابية، مشيدا بحرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري للإدلاء بصوتهم الانتخابي واختيار رئيس مصر القادم.

ووجه جلاب الشكر لجميع مؤسسات الدولة على التجهيزات والإعدادات التي قامت بها من أجل التجهيز لاستقبال الناخبين المشاركون في الانتخابات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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