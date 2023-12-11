الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا حفر 120 مقبرة جماعية فى غزة

رامي عبده رئيس المرصد
رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي

كشف رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن تطورات الأوضاع الإنسانية والطبية داخل قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، إنه تم توثيق حفر نحو 120 مقبرة جماعية في قطاع غزة دفن فيها آلاف الشهداء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارًا مشددًا على قطاع غزة بالكامل.

وتابع رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "نعمل على توثيق جرائم الإبادة وانتهاكات الاحتلال في قطاع غزة، خاصة وأن الاحتلال يمارس سياسة التجويع ويرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة"، لافتًا إلى أنه يجب التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

حقوق الانسان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قطاع غزة فلسطين جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

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