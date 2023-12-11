"BBC" تشكك في صحة فيديو تسليم "الفلسطينيين العرايا" أسلحتهم للاحتلال

شككت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) في مقاطع فيديو التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، يظهر فيها أن فلسطينيين تم القبض عليهم وتعريتهم بعد العثور على أسلحة بحوزتهم وتم تصوير تسليمها لجيش الاحتلال في قطاع غزة.

BBC تؤكد زيف فيديو أسلحة الفلسطينيين العرايا

وقالت بي بي سي “BBC” في تقرير لها، إن صور الفلسطينيين المعتقلين والمجردين من ملابسهم وهم يسلمون بعض الأسلحة للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة، تظهر تكهنات حول ملابسات الأحداث والتصوير.

وذكرت بي بي سي، إنه تم نشر مقطع فيديو لنفس المشهد لرجل فلسطيني يسلم سلاحه لقوات الاحتلال، وكلا المقطعين جاءا من تسلسل متواصل يبدو أنه تم فيه تسليم ثلاثة أسلحة ولكن مع التدقيق التي أجرته “BBC” اتضح أن الرجل الفلسطيني يحمل البندقية بيد مختلفة في المشهدين.

ووجدت بي بي سي، أن مقاطع الفيديو هذه في الواقع عبارة عن أقسام مختلفة من تسلسل مستمر، وليست لقطات منفصلة، وأن نفس الرجل يذهب ذهابًا وإيابًا حاملًا أسلحة مختلفة إلى الرصيف مع ذخيرتها المنفصلة.

وفي اللقطات، يظهر عشرات الرجال الآخرين وهم يقفون على الجانب الآخر من الطريق، وهم يرتدون ملابسهم الداخلية فقط، ويشاهدون، والعديد منهم يرفعون أذرعهم عاليًا ويحملون بطاقات هوية وتأكدت بي بي سي من وجودهم أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة في بيت لاهيا، شمال مخيم جباليا للاجئين.

وقالت بي بي سي: "لا تزال هناك بعض الأسئلة التي أثارتها اللقطات، والجدير بالذكر أن الرجل محتجز تحت تهديد السلاح ويصدرله توجيهات من خارج الشاشة، لذلك من غير الواضح ما إذا كان "يسلم" الأسلحة أم يحركها فقط وفقًا للتعليمات".

فيديو الفلسطينيين العرايا.. أداء تمثيلي أم استسلام حقيقي؟

وتابعت بي بي سي أنه نظرًا لأن الرجل الفلسطيني كان يرتدي ملابسه الداخلية بالفعل، فمن غير المرجح أن القوات الإسرائيلية لم تكن على علم بهذه الأسلحة التي يحملها، مما يشير إلى أنه قد يتم تنفيذ ذلك أمام الكاميرا، وليس كعمل استسلام حقيقي كما أننا لا نعرف ما إذا كان هو أو أي من الأفراد الآخرين الموجودين في الفيديو، متورطين مع حماس أو في عملية 7 أكتوبر.

وقالت "BBC" إنه في أحد مقاطع الفيديو، تظهر لفترة وجيزة نهاية ما يبدو أنه عدسة تكبير DSLR. وكانت هناك أيضًا صور متداولة جنبًا إلى جنب مع مقاطع الفيديو التي تم التقاطها من زاوية مختلفة قليلًا وهذا يشير إلى أن الأحداث تم تصويرها أو تصويرها من قبل أكثر من شخص أو كاميرا.

ولم يرد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر على الأسئلة حول ملابسات مقاطع الفيديو هذه، لكن متحدثًا باسمه قال لبي بي سي إن الأفراد المحتجزين "يعاملون وفقًا للقانون الدولي".