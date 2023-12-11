عاجل.. وصول أعضاء مجلس الأمن لمستشفى العريش العام لزيارة المصابين الفلسطينيين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خبرا عاجلا يفيد بوصول أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مستشفى العريش العام لزيارة المصابين والجرحى الفلسطينيين.

جدير بالذكر، أنه مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، لليوم السادس والستين، ارتفع عدد الشهداء جراء الهجمات الجوية والبرية والبحرية على القطاع لنحو 18 ألف شهيد، فضلا عن عشرات الآلاف من المصابين، فيما دُمِّر أكثر من 61% من المنازل، بواقع 305 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى تشريد مئات الآلاف وتركهم بلا مأوى بعد أن تهدمت منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، وأجبروا على النزوح.