الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال على منزل بمخيم المغازى

قصف للاحتلال على
قصف للاحتلال على منزل بمخيم المغازي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خبرا عاجلا يفيد بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم المغازي وسط غزة.

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أمس الأحد، مقتل 40 جنديا إسرائيليا، وإيقاع عشرات آخرين بين قتيل وجريح، في تفجيرات واشتباكات خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقالت "القسام"، في بيان عسكري: "تمكن مجاهدونا خلال الـ48 ساعةً الأخيرة من تدمير 44 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأكد مجاهدونا قتل 40 جنديًا وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح، إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد، والاشتباك معهم من مسافة صفر، وتفجير عدد من المباني بهم بعد تفخيخها". 

القاهرة الإخبارية سقوط شهداء شهداء شهداء وجرحى قصف قصف إسرائيلي غزة

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