الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معتمد جمال يحسم موقف الونش من المشاركة في مباريات الزمالك

الونش
الونش

كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف معتمد جمال المدير الفني للفريق من الاعتماد على محمود حمدي الونش مدافع الفريق في المباريات المقبلة.

ويعود الونش للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من اليوم بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وأكد المصدر أن معتمد جمال لن يتعجل في الدفع بمحمود الونش في أي مباراة خلال الفترة المقبلة والرغبة في عودته بشكل تدريجي مع الفريق حتى لا يتأثر بصورة سلبية.

وواصل: "الجهاز الفني للزمالك ينظر لمصلحة اللاعب في المقام الأول عن أي شيء آخر وعلى رأسها لحاقه ببطولة أمم إفريقيا".

ويضع جهاز الزمالك برنامج تدريجي لعودة الونش إلى المباريات وتحقيق أفضل استفادة منه

استئناف الزمالك

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد عقب الفوز على ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته عصر اليوم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

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