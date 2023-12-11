الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدرسة مصطفى أبو عميرة.. حكاية أشهر لجنة انتخابية في مصر

مدرسة مصطفى أبو عميرة
مدرسة مصطفى أبو عميرة

"هدفنا إعداد جيل محب لوطنه".. عبارة ستجدها أمامك عند دخولك إلى لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بضاحية مصر الجديدة، وهي اللجنة الأشهر في سباق الانتخابات الرئاسية، لا سيما وهي  اللجنة التي يدلي فيها رئيس مصر بصوته دومًا، في أي استحقاق انتخابي،  بسبب قربها من قصر الاتحادية الرئاسي، بجانب عدد من مشاهير ونجوم المجتمع.

 

تقع المدرسة صاحبة الطراز المعماري المميز بطريق صلاح سالم، وعلى بعد خطوات من قصر الاتحادية، لذلك قام الرئيس عبدالفتاح السيسي  بالإدلاء بصوته الانتخابي بها صباح أمس الأحد، في لجنة ٩، وتبعه عدد كبير من المواطنين والمشاهير، مثل شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب،  وزير العمل حسن شحاتة، الفنانة نجلاء فتحي، وزيرة الاستثمار السابقة سحر نصر، لاعب الزمالك والأهلي السابق رضا عبد العال، زوجة كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.


بنيت  المدرسة منتصف القرن الماضي، وسميت في ذلك التوقيت بالأميرة فريال، ثم مصر الجديدة النموذجية، حتى جاء عام ٢٠١٧، ليطلق عليها الشهيد مصطفى أبو عميرة ضابط الشرطة تكريمًا له، الذي استشهد في أحداث ميدان رابعة العدوية.

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رابط موقع الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وموعد نهاية الاقتراع

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.


 

 

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