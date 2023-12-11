الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قيادات الأزهر يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى قيادات الأزهر الشريف بأصواتهم الانتخابية، أمس الأحد، في أول أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، حيث أدلى فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر بصوته في إحدى لجان مدينة الشروق.

كما أدلى فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبد العني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من وكلاء ورؤساء العموم بقطاع المعاهد الأزهرية، في لجان منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة.

وأكد قيادات الأزهر أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية مسؤولية وطنية، وواجب في حق مصرنا الحبيبة، داعين المصريين للمشاركة بإرادتهم الحرة لصياغة واقع هذا الوطن ومستقبله.

وبدأت أمس الأحد، أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث تجري الانتخابات على مدار 3 أيام وهي الأحد، والاثنين، والثلاثاء، الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل مصر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

08d7d2b1-3d7c-47a2-8f43-7adaa2f85452
08d7d2b1-3d7c-47a2-8f43-7adaa2f85452
f457c053-5f04-4819-898e-c8d64086b0cc
f457c053-5f04-4819-898e-c8d64086b0cc
الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات (صور)

صور لإدلاء شيخ الأزهر بصوته فى انتخابات الرئاسة

أسامة الأزهري: المشاركة في الانتخابات واجب وطني وأخلاقي (صور)

المفتى: على المصريين اختيار "القوى الأمين"

وزير الأوقاف بعد التصويت فى انتخابات الرئاسة: هذا يوم مشهود فى تاريخ مصر

وزير الأوقاف يدلى بصوته فى الانتخابات: واجب وطنى ودينى

وكيل الأزهر يدلي بصوته بمدينة الشروق ويؤكد: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يناقش أهمية الاجتهاد للنهوض بالمجتمع

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

أول تعليق من لبلبة على واقعة تصويتها فى الانتخابات مرتين

الشيخ ياسين التهامى يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

"مريم" تذهب إلى لجنتها على كرسيها المتحرك: "أؤدى واجبى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال