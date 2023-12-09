السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأزهر يرحب بإصدار البرلمان الدنماركى قانون تجريم حرق المصحف الشريف

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

رحِّب الأزهر الشريف بما أعلنه البرلمان الدنماركي، الخميس الماضي، من إقرار قانون لتجريم حرق المصحف الشريف، مؤكدًا أن هذه الخطوة المشكورة والمُقدّرة من شأنها وضع حدٍّ لمحاولات المساس والتطاول على مقدسات المسلمين، وترسيخ المواطنة الإيجابية والسلم المجتمعي والسلام العالمي.

txt

سفير الأزهر في آسيا وعضو لجنة الفتوى: الممتنع عن الانتخاب كاتم للشهادة وآثم

وأكد الأزهر أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح لتقليل حدة خطاب الكراهية المُعادي للمسلمين، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة حافزًا للبلدان الأوروبية الأخرى التي شَهِدَت حوادث مماثلة لسَنِّ مثل تلك التشريعات التي تحظر الإساءة للأديان والمقدسات الدينية، وبما يضمن تحقق الأمن والسلام المجتمعي.

الأزهر الشريف حرق المصحف الشريف قانون لتجريم حرق المصحف المواطنة الإيجابية السلام العالمي السلم المجتمعي

مواد متعلقة

وزير الأوقاف: لا نعلم دولة تخدم كتاب الله بصدق مثل مصر

وزير الأوقاف: أكثر من 400 مليون جنيه فى خدمة القرآن الكريم بعهد الرئيس السيسى

المفتى: الإمام البخارى مجتهد أجمع علماء الأمة على إمامته وتبحره فى السنة وعلوم الحديث

نقيب الأشراف يدعو المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية

المفتى: أمر تغيير المُنكر من اختصاص ولى الأمر والدولة (فيديو)

خطيب الجامع الأزهر: السعى نحو الإيجابية وصلاح الحال مسئولية الجميع

الطريقة الرفاعية بالأردن تنظم مجلس ذكر بمناسبة تدشين "رواق الإمام"

رسائل "البحوث الإسلامية" للمرشحين في حركة الابتعاث لهذا العام

الأكثر قراءة

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

هواتف محمولة ودلايات.. كيف كشفت الأجهزة الأمنية "مذبحة دار السلام"؟

رقم قياسي جديد لصلاح بعد هدفه في شباك كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة الشروق (فيديو)

أول تعليق من محمد صلاح بعد وصوله للهدف 200

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟