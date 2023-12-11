بكرسى متحرك وبطانية.. سيدة ثمانينية تشارك فى الانتخابات: واجب وطنى

حرصت سيدة مسنة تخطى عمرها 80 عامًا على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسماعيلية، من خلال كرسى متحرك وعليه بطانية.

وقالت السيدة وردة علي: "أبلغ من العمر 83 عامًا، وأصررت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي تعد واجبا وطنيا، ومشاركتي في الانتخابات دليل على الوطنية وحب البلد وحرصي على مستقبل أفضل لأحفادي".

يذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألفا و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألفا و٢٧٣ ناخبا، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.