العاملون بوزارة الزراعة يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى العاملون والباحثون بالإدارتين المركزيتين لشئون مديريات والتعاون الزراعي ومشروع مكافحة العفن البني في البطاطس ومعهد أمراض النباتات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وواصل العاملون في مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أمس واليوم؛ لاختيار رئيس مصر القادم، حيث قام مديرو المديريات بتوعية العاملين بأهمية المشاركة وتسهيل انتقالهم إلى لجانهم الانتخابية، وكذلك لجان الوافدين للعاملين المغتربين.

وأدلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصوته في الانتخابات الرئاسية أمس الأحد، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة بمدينة نصر.

وعقب الإدلاء بصوته، دعا "القصير"، الفلاحين والمزارعين في قرى ونجوع مصر، وجموع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم، وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية والتي يشهدها العالم والمنطقة.