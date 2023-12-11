العاملون بقطاع الأعمال العام يشاركون فى الانتخابات بمختلف المحافظات

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان لها عن مشاركة الآلاف من العاملين بشركة قطاع الأعمال العام بمختلف المحافظات في الانتخابات الرئاسية.

‏وحرص الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على الاجتماع برؤساء الشركات القابضة قبل الانتخابات للتأكيد على أهمية منح العاملين الفرصة كاملة للمشاركة في الانتخابات، سواء في يومها الأول أو الثاني أو في يومها الأخير؛ بما يتناسب مع طبيعة العمل في تلك الشركات ولا يعطل الإنتاج في الوقت نفسه.

وأكد الدكتور عصمت أن المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن يجب أن يحرص عليه وواجب وطني يجب القيام به انطلاقا من المسؤولية ودعما لمسيرة البناء والتنمية التي يجري تنفيذها منذ سنوات، داعيا المواطنين إلى أهمية الحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاسيما وأنها تمتد على مدار ثلاثة أيام كاملة بما يسمح للجميع أن يؤدوا واجبهم الانتخابي.

وأوضح الدكتور عصمت أن المشاركة في حد ذاتها هي رسالة تعبر عن مساهمة المواطنين في بناء دولتهم وتنقل صورة عن مناخ الاستقرار والبناء والتنمية والتطلع لمستقبل أفضل واستكمال المسيرة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة وشركاتها التابعة على تسهيل قيام العاملين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مع الحفاظ على استمرار العمل وانتظام ورديات التشغيل وذلك بالتنسيق مع اللجان النقابية لتنظيم عمليات التناوب بين العاملين بما يمكنهم من أداء الواجب الانتخابي، ومساعدة العاملين في معرفة لجانهم الانتخابية وأماكن لجان الوافدين وتذليل أي عقبات بهدف تنظيم الوقت وتسهيلأ لعمل اللجان الانتخابية وضمانا لحصول كل عامل على حقه في الإدلاء بصوته.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.