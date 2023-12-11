دعوة ألمانية فرنسية إيطالية للاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات "خاصة" على حماس

دعت كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات مخصصة على حماس ومؤيديها، حسبما كتب وزراء خارجية الدول الثلاث في رسالة مشتركة إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

الرسالة الأوروبية

وجاء في الرسالة، التي اطلعت عليها "رويترز": "نعرب عن دعمنا الكامل للاقتراح الداعي إلى إنشاء نظام عقوبات مخصص ضد حماس ومؤيديها".

وجاء في الرسالة أن "الاعتماد السريع لنظام العقوبات هذا سيمكننا من إرسال رسالة سياسية قوية حول التزام الاتحاد الأوروبي ضد حماس وتضامننا مع إسرائيل".

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إن فرنسا تدرس أيضًا فرض عقوبات وطنية على المتورطين في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

إسرائيل تنتقد الغرب

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إنه انتقد الزعماء الغربيين، وأخبر حكومته بأنهم لا يتسقون مع دعمهم لهدف الحرب الإسرائيلي المعلن المتمثل في تدمير حماس.

وقال، في إحاطة لحكومته، إنه أبلغ زعماء فرنسا وألمانيا ودول أخرى: "لا يمكنك من ناحية دعم القضاء على حماس، ومن ناحية أخرى الضغط علينا لإنهاء الحرب، الأمر الذي من شأنه أن يمنع القضاء على حماس".

الرئاسة الفلسطينية: استمرار حكومة الاحتلال فى حجز أموال المقاصة قرصنة

وسبق وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استمرار حكومةالاحتلال الإسرائيليفي حجز أموالالمقاصة الفلسطينية، مؤكدة أن هذا الإجراء هو قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله، وله تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات كافة، وتحديدًا قطاع الصحة الذي أصبح يعاني تراجعًا خطيرًا في الخدمات المقدمة إلى أبناء شعبنا، إلى جانب قطاع التعليم ومناحي الحياة كافة.

كما أكدت الرئاسة الفلسطينية أن قرار إسرائيل اقتطاع الأموال المخصصة لغزة بمثابة جريمة حرب، وأن دولة فلسطين لن تتخلى عن شعبها، سواء المعتقلين أو الشهداء أو احتياجات غزة كافة، ولن تتوقف يومًا عن تحويل أموال غزة المستحقة، وستستمر في القيام بواجباتها لأهلنا في غزة في مجالات: الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، ورواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية.