الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية: منظمة دولية تشيد بسير العمل في لجان الإسكندرية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

صرح المستشار مسعد أبو سعدة، رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية ومحافظتي البحيرة ومطروح، بأنه برلمان البحر المتوسط أشاد خلال زيارة له للجنة كلية زراعة سابا باشا بسير العملية الانتخابية وتميزها بالنزاهة والشفافية.

كما أشادت اللجنة بكثافة الحضور وحرص المواطنين في الحصول على حقهم الدستوري والمشاركة في اختيار مصيرهم، 
والمعروف أن برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) هي منظمة دولية تضم 34 عضوا من المنطقة الأورومتوسطية والخليجية لمناقشة التحديات المشتركة الأكثر إلحاحًا.

وبدأت في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، الانتخابات الرئاسية في اللجنة الفرعية بمحافظة الإسكندرية في ٥٣٣ لجنة موزعة على جميع الدوائر الانتخابية، وتم التأكد من بدء العملية الانتخابية في جميع اللجان الفرعية و١٨ لجنة عامة بالإسكندرية ووجود قاضي في كل لجنة فرعية من بينهم قاضيتان، وأن غرفة العمليات الخاصة بسير العملية الانتخابية تأكدت من استلام كل قاضي لجنته مع انطلاق الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الناخبين ب الإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا انتخابيا واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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