الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد البرلمان العربي يتفقد اللجان الانتخابية بالقليوبية وشبرا الخيمة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تفقد وفد البرلمان العربي، برئاسة عادل العسومي، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، مقار اللجان الانتخابية بشبرا الخيمة ومحافظة القليوبية.

وأشاد وفد البرلمان العربي، بالمشهد الحضاري واحتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية لليوم الثاني على التوالي.

وأكد وفد البرلمان العربي، أن الإقبال الكثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية دليل أن على وعي الشعب المصري بممارسة حقوقه الدستورية.

وقال النائب علاء عابد، على هامش تفقد وفد البرلمان العربي، إن احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية لليوم الثاني على التوالي رسالة مهمة موجهة للعالم أجمع لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن كل مواطن يحظى بالحرية في ممارسة حقه الدستوري من خلال اختيار المرشح الأفضل في وجهة نظره.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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