الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سائق توك توك ينقل الناخبين مجانا للجان دعما للمرشح السيسي بالسيدة زيب (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال نبيل محسن، مواطن من منطقة السيدة زينب: "أنا نازل أدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة وبوصل الناخبين من منازلهم إلى مقر اللجان بالتوكتوك بدون مقابل حبًا ودعمًا للسيسي".

وأضاف نبيل: "بحبك ياريس، أنا مش عايز حاجة غير الأمان والاستقرار اللي إحنا عايشين فيه، أنا مش بخاف على عيالي وهما نازلين باليل ربنا يخليك لينا"، مطالبًا بشقة صغيرة من شقق الدعم مأمن له ولأسرته.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

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