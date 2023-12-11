"المركزي لمتبقيات المبيدات" يستقبل 22 متدربا من 12 دولة إفريقية

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ٢٢ متدربا يمثلون ١٢ دولة افريقية، للتعرف على الدور الذي يقوم به المعمل في مجال سلامة الغذاء، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي تنظمه لهم وزارة الزراعة ممثلة في المركز المصري الدولي للزراعة والعلاقات الزراعية الخارجية، في مجال المكافحة المتكاملة للآفات.

خطة الدولة

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار خطة الدولة لدعم وتطوير علاقات التعاون الزراعي العلمي والفني بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.

وأشارت عبداللاه إلى الدور الرائد للمعمل في مسايرة الاتجاهات الحديثة في التعامل العملي مع متبقيات المبيدات وإيجاد الحلول المناسبة للسيطرة عليها والتخلص منها من أجل الحفاظ علي صور الحياة المختلفة.

وأوضحت مدير المعمل أن اللجنة الفنية التي أعدت البرنامج التدريبي للأشقاء الأفارقة، كانت حريصة على إدراج هذه الزيارة ضمن الزيارات العملية التي تخدم البرنامج وذلك على ما ورد في تسجيل الانطباعات عن الزيارات التي تمت من قبل لمبعوثي المركز لنفس الدورة.

واستعرضت عبداللاه، خلال تفقد المتدربين لأقسام المعمل المختلفة، دور المعمل في مجال تحليل الملوثات في الأغذية والبيئة وما يقدمه من دور هام في مجال سلامة الغذاء والصادرات المصرية وما يقدمه أيضًا من الناحية البحثية والإرشادية لعدم المنتجين والمصدرين، كما استعرض باحثو المعمل الدور الذي يقوم به كل قسم في هذا المجال.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات بمركز البحوث الزراعية باستقبال المتدربين من الداخل والخارج من جميع الدول.