الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتابع عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

ترأست  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غرفة العمليات المُنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ لمتابعة عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وأكدت محافظ دمياط، انتظام سير الانتخابات، وفتح اللجان في موعدها المحدد، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أنه يجري متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات.

وأوضحت المحافظ، أن دمياط تضم ١٠ لجان عامة و١٤١ مركزًا انتخابيًا بعدد ١٧٦ لجنة فرعية؛ لاستقبال مليون و١١١ألفًا و٥٦٨ ناخبًا وناخبة، مشيدة بالمشاركة الفعالة للمواطن والمرأة الدمياطية خلال أول أيام التصويت.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة 3 أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

محافظ دمياط: إقبال نسائي غير مسبوق أمام اللجان الانتخابية

مشاركة واسعة من كبار السن في ثاني أيام الانتخابات بدمياط

طفطف لنقل كبار السن إلى اللجان الانتخابية في دمياط

محافظ دمياط: غلق اللجان الانتخابية في موعدها وننتظر غدا حشد جماهيري

محافظ دمياط تدلى بصوتها فى محطة القطار للمغتربين

الانتخابات الرئاسية 2024.. رئيس جامعة دمياط يدلي بصوته في لجنة المغتربين

وكيل تعليم دمياط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

نواب دمياط يقودون مسيرات بالأعلام إلى اللجان الانتخابية

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

عاجل.. سر طوفان الأقصى.. كيف استغل السنوار نقاط ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلى؟

خبير اقتصادي يكشف أهمية اتجاه مصر لإصدار سندات بالروبية الهندية

مسن بعد التصويت في الانتخابات: بمارس حقي الدستوري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل