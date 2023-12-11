محافظ دمياط تتابع عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غرفة العمليات المُنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ لمتابعة عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وأكدت محافظ دمياط، انتظام سير الانتخابات، وفتح اللجان في موعدها المحدد، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أنه يجري متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات.

وأوضحت المحافظ، أن دمياط تضم ١٠ لجان عامة و١٤١ مركزًا انتخابيًا بعدد ١٧٦ لجنة فرعية؛ لاستقبال مليون و١١١ألفًا و٥٦٨ ناخبًا وناخبة، مشيدة بالمشاركة الفعالة للمواطن والمرأة الدمياطية خلال أول أيام التصويت.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة 3 أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

الانتخابات الرئاسية 2024