محافظ دمياط: إقبال نسائي غير مسبوق أمام اللجان الانتخابية

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن اللجان الانتخابية شهدت خلال اليوم الثاني إقبالاً نسائياً غير مسبوق، حيث اصطفت السيدات والفتيات في طوابير حاشدة أمام اللجان.

كما أعلنت محافظ دمياط عن انطلاق الانتخابات الرئاسية بـ10 لجان عامة و141 مركزاً انتخابياً بـ176 لجنة فرعية على مستوى المحافظة لاستقبال مليون و111 ألفاً و568 ناخباً وناخبة.

وفي السياق، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها للناخبين فى تمام التاسعة صباحًا، لافتة إلى أن المحافظة قد أتمت جميع الاستعدادات لتجهيز اللجان الانتخابية وتوفير جميع الخدمات اللوجستية بها، وأيضًا تجهيز خمس لجان على مستوى المحافظه للوافدين "محطة القطارات، مستشفى ميناء دمياط البحرى، المعهد الفنى التجارى والمنطقة الصناعية، مبنى نادى الوافدين والعاملين بجامعة دمياط ومدارس رأس البر الرسمية بجوار الصالة الرياضية المغطاة"، علاوة على تجهيز مقرات المبيت لقوات التأمين.

ودعت الدكتورة منال عوض أبناء المحافظة بالمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية والنزول إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بحرية تامة لاختيار رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المشاركة بالانتخابات حق كفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية.

الانتخابات الرئاسية 2024