الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة مستقبل وطن بالإسكندرية تنظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

مسيرة بالإسكندرية
مسيرة بالإسكندرية للمشاركة في الانتخابات

نظمت شيرين عليش، عضو مجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، مسيرة حاشدة بمحافظة الإسكندرية من أجل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعوة المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنه واجب وطني مهم على جميع المصريين.

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وأوضحت عليش، في بيان لها اليوم، أن المسيرة شارك فيها عدد كبير من السيدات بالإسكندرية مما أعطي صورة مشرفة للمرأة المصرية وكعادتها في تلبية نداء الوطن وممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية، بجانب دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولى فترة رئاسية جديدة.

تلبية نداء الوطن
ودعت عضو مجلس النواب،  جميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بضرورة المشاركة وتلبية نداء الوطن والمشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية حبا وتأييدا لبلادهم، بجانب دعم الرئيس السيسي لفترة جديدة من أجل استكمال الانجازات ومسيرة التنمية والعطاء التى ترسخت قواعدها فى جميع أنحاء الجمهورية.

وشددت عليش، أن أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات تتمثل في كونها حق دستوري يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل، والحق في رسم ملامح المستقبل لضمان حياة كريمة وتحقيق التنمية والرخاء التي وصلت إليها البلاد على مدار السنوات القليلة الماضية، مؤكدة أن الشعب المصري يدرك جيدًا خطورة المرحلة، وما يحيط بمصر من مخاطر جسيمة تستلزم من الجميع الاصطفاف والالتزام بالواجبات والحقوق المفروضة دستوريا، للالتفاف حول الوطن والمحافظة عليه وعلى مقدراته وحمايته الأمن القومي ضد أية مخاطر، ومساندة الدولة في مواجهة أية تحديات وأزمات تواجهها داخليا أو خارجيا.

ولفتت النائبة إلى أن مشاركة المصريين بهذا الشكل الكبير فى اللجان الانتخابية في اليوم الأول أمس الأحد وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع والانتظار لفترة طويلة، تؤكد  درجة الوعى العالية لدي المصريين والتحديات التي تواجه الدولة، بجانب تأكيد المصريين على صمودهم من خلال هذه المشاركة، وأنهم لم يستجيبوا لدعوات المشككين والمغرضين الذين دعوا لمقاطعة الانتخابات بهدف تشويه صورة الدولة المصرية خارجيا وداخليا.

عضو مجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطنين الانتخابات الرئاسية

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