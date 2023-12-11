الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستقبل وطن بإمبابة: نواصل دورنا في دعم العملية الانتخابية

محمد علي أمين عضو
محمد علي أمين عضو حزب مستقبل وطن في إمبابة

أشاد محمد علي أمين، أحد أعضاء حزب مستقبل وطن في إمبابة، بمشاهد تجمع المواطنين في المنطقة أمام اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية. 

وأكد علي في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هذه المشاهد تعكس الوعي الوطني لدى مواطني إمبابة وتعد نتيجة لجهود الحزب وحملاته التوعوية التي قام بها في الفترة الماضية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات. 

وأضاف أن أمانة الحزب مستمرة في دعم المشاركة في الانتخابات من خلال تقديم تسهيلات للناخبين وتوفير وسائل نقل مجانية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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