"بالأعلام".. مسيرة حاشدة لمواطنى الغربية فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية (فيديو)

شهدت قرية إخناواى بالغربية مسيرة حاشدة كثيفة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، رافعين الأعلام المصرية.

توافد الناخبين مبكرا في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.