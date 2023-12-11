الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعصا خشبية وكرسي متحرك.. الحاجة فوزية: "صوتي للرئيس السيسي"

الحاجة فوزية خلال
الحاجة فوزية خلال مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية 2024

لم يمنعها كبر سنها من الخروج والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بل كانت من أول الحاضرين أمام لجنتها الانتخابية، فكانت تستند على عكازها الخشبي حتى استقبلتها الشرطة النسائية وجعلتها تجلس على الكرسي المتحرك استعدادًا للإدلاء بصوتها، الحاجة" فوزية" ذات الـ70 عامًا تضرب مثلًا في الوطنية وحب مصر.


وقالت" فوزية" لـ"الدستور" إنها خرجت من منزلها بمنطقة شبرا مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتها للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما وفر لمصر وللمواطنين الكثير من المشاريع التنموية والخدمية الضخمة، بجانب توفيره للأمن والأمان في ربوع مصر،  مطالبة الأهالي بالمشاركة والخروج لتحقيق ما يتمنوه واختيار الأفضل لهم ولذويهم.

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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