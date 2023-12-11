مسنتان بالإسماعلية: لا يمكننا التخلي عن مصر في مثل ظرف انتخابات الرئاسة

حرصت شقيقتان مسنتين على الإدلاء بصوتيهما الانتخابي في محافظة الإسماعيلية، رغم كبر سنهم.

وقالت فاطمة محمد، إنها تخطت الـ70 عاما ولكنها حريصة على الإدء بصوتها في انتخابات الرئاسية، لتلبية النداء الوطني، ولا يمكننا التخلي عن مصر، فقد شهدت مصر العديد من الحروب والمؤامرات وعلينا جميعا الوقوف بجانبها واختيار الرئيس القادم.

وأضافت أنها اصطحبت شقيقتها معها أيضا للإدلاء بصوتيهما، وقدمت الشكر للأطقم الطبية لقياسهم الضغط، كما شكرت رجال الشرطة واللجان المنظمة للانتخابات لسهولة دخلوهما اللجنة للادلاء بصوتهم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.