إقبال كبير على اللجان الانتخابية بحى الخليفة

توافد المواطنون على اللجان والمقار الانتخابية في جميع المدارس فى نطاق حى الخليفة قبل نحو ساعة من فتح صناديق الاقتراع؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية.

وقام صباح اليوم العميد طارق اليمني، رئيس حي الخليفة، بجولة تفقدية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لجميع المقار، للوقوف على مدى جاهزية المقار، وتم اتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية، لاستقبال المواطنين صباح اليوم بمدارس الخليفة طبقًا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وتنفيذًا للتوجيهات تم إعطاء التعليمات للإدارات المختلفة بالحي بالمرور على المقار الانتخابية، للوقوف على مدى جاهزية المقار ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة والإشغالات وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية، وتم على مدار اليوم متابعة العملية الانتخابية في جميع مقار اللجان الانتخابية لتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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