محافظ القاهرة يتفقد اللجان الانتخابية فى ثانى أيام التصويت

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، محيط عدة لجان بالمنطقة الغربية؛ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، من بينها محيط مدرسة محمد فريد بعابدين.

وأشاد محافظ القاهرة بوعي المواطنين الذين حرصوا على الحضور بكثافة أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات للإدلاء بأصواتهم، وحرصهم على المشاركة بفاعلية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن.

وأشار محافظ القاهرة إلى متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة؛ لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، لخروج هذا العُرس الديمقراطي بصورة حضارية تليق باسم مصر.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة 3 أيام بدءًا من أمس الأحد، حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفا و340 متابعًا لها.