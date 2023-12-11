الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عم فاروق: الانتخابات واجب وطني.. وصوتي أمانة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

قال عم فاروق صالح، 84 سنة، موظف على المعاش، من محافظة أسيوط، ويقيم في محافظة الإسكندرية: “الانتخابات الرئاسية واجب وطني وصوتي أمانة ويجب على المواطنين والشباب النزول والمشاركة في العرس الديمقراطي لاختيار الرئيس القادم لسير عملية الإنتاج في البلاد”.

وأكد عم "فاروق" أنه من مواليد عام 1940 وحضر طيلة حياته بعض الملوك والرؤساء الذين حكموا مصر ومنهم الملك فؤاد والملك فاروق وكان لهم حفيد اسمه "أحمس"، ثم بعد ذلك الثورة قامت وتولى حكم اللواء محمد نجيب ثم بعد ذلك تولى الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس حسني مبارك ثم بعد ذلك قامت ثورة يناير وتولى مرسي ثم بعد ذلك تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي قام بعمل بعض الإنجازات الكبيرة في البلاد وبالأخص محافظة الإسكندرية منها تطوير الطرق وبناء الكباري وتطوير العشوائيات بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة.

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