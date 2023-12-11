الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحف العالم: إقبال المصريين على الانتخابات فاق التوقعات.. والسيسى الأنسب لقيادة مصر

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة في مصر

تجمع مئات الآلاف من المصريين أمام مراكز الاقتراع في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، بصورة فاقت كافة التوقعات، حيث شهدت الكثير من اللجان بطء عملية التصويت أمس الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بسبب الزحام الشديد، حيث يُعد عبد الفتاح السيسي المرشح الأوفر حظًا هو الأنسب لقيادة مصر بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية وتفاقم الأزمات على المحاور الثلاثة المحيطة لمصر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الدولية في تقريرها عن الانتخابات.

نوفا: السيسى حصن الأمان وأيقونة استقرار الشرق الأوسط ومصر

وأفادت وكالة "نوفا" الإيطالية، بأن المصريين يستعدون لفترة رئاسية جديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمتغيرات السياسية الإقليمية وعلى رأسها حرب غزة واضطرابات ليبيا وأزمة السودان وهي الأزمات التي تحد مصر من حدودها الثلاثة.

دويتش فيله: السيسى عزز مكانته الدولية بالتزامن مع الانتخابات

بينما أكدت شبكة "دويتش فيله" الالمانية أن انتخابات الرئاسة في مصر تأتي بالتزامن مع بروز دور الرئيس السيسي عالميًا كشريك ووسيط بارز في الحرب المشتعلة في قطاع غزة.

وتابعت أنه منذ بداية الحرب الحالية في غزة، عزز الرئيس السيسي من مكانته الدولية وكان له إدارة حكيمة وواثقة للأزمة الاقتصادية.

وأضافت أن الحرب في غزة سلطت الضوء على دور مصر ومكانتها الدولية ونجاحاتها الدبلوماسية الكبرى.

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أحداث غزة تفرض نفسها على الانتخابات الرئاسية 2024

وأشارت إلى أنه بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية أيضًا يعتبر السيسي هو صمام الأمان في مصر والمنطقة والذي يمنع الفوضى في أكبر دولة عربية، والتي لها موقع جغرافي متميز يربط شمال إفريقيا بآسيا ويحد القارة الأوروبية من الجنوب.

وتابعت أنه في ظل اشتعال الحرب على محاور مصر الثلاثة، يرى المراقبون أنه لا خيار أفضل من الرئيس السيسي لتولي حكم مصر من أجل حقبة جديدة من الاستقرار.

وأوضحت أن الغرب قد يتعامل مع الاضطرابات في أي منطقة في شمال إفريقيا باستثناء مصر والتي تعتبر حجر الميزان لمنطقة الشرق الأوسط بالكامل.

أسوشيتدبرس: إقبال كثيف على مراكز الاقتراع فى اليوم الثانى

على جانب آخر، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الإقبال الكثيف من المصريين على مراكز الاقتراع تواصل في اليوم الثاني للانتخابات.

وتابعت أن حرب غزة كان لها التأثير الأكبر على اتجاهات المصريين في الانتخابات، حيث يتفق الشارع المصري مع توجهات الرئيس السيسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضافت أن الرئيس السيسي أدار أيضًا تداعيات الأزمات الاقتصادية على العالم بداية من فيروس كورونا مرورًا بالصراع الروسي الأوكراني وحتى الحرب في غزة.

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إقبال كثيف للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالجيزة (فيديو)

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