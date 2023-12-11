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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إقبال كثيف للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالجيزة (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت اللجان الانتخابية في محافظة الجيزة، إقبالًا كثيفًا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثاني أيام التصويت.

وتوجه الناخبون في محافظة الجيزة من جميع الفئات للمشاركة والإدلاء بأصواتهم ودعم الدولة المصرية في اختيار الرئيس القادم.

حيث اصطفت طوابير الناخبين أمام اللجنة الانتخابية وسط تأمين كامل من الأجهزة الأمنية.

وانطلقت صباح أمس الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.

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