الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إقبال كثيف بـ جمصة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024 بجمصة

عرضت جريدة "الدستور"، مقطع فيديو، يرصد حجم الإقبال في مدينة جمصة التابعة لمحافظة الدقهيلة لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 والتى شهدت حشود كبيرة، أمام اللجان الانتخابية.

توافد الناخبين مبكرا في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمزالشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر،رمز السلم.

 

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر

مواد متعلقة

الشرطة النسائية تساعد كبار السن للأدلاء بأصواتهم بمدرسة السنطة الثانوية المشتركة

رئيس اللجنة العامة بقنا: الأمور تسير بشكل طبيعى والإقبال مشرف

"إكسترا نيوز": منظمات المجتمع المدنى خارج اللجان لمساعدة المواطنين

"الوطنية للانتخابات: تعرض قاضى لجنة 37 بشبرا الخيمة لوعكة صحية

توافد الناخبين بأعداد كبيرة أمام لجنة مدرسة الخديوى إسماعيل فى السيدة زينب

مراسلة "إكسترا نيوز": الجميع ملتزم بثقافة الطابور في أوقات الانتظار من أجل التصويت

محمد الباز: الإقبال على المشاركة في الانتخابات يعكس حجم وعى المصريين

الشباب يتصدرون المشهد فى ثانى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

صلاح والشناوى والأهلى يتنافسون على جوائز الأفضل فى حفل كاف اليوم

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال