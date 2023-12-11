إقبال كثيف بـ جمصة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية (فيديو)

عرضت جريدة "الدستور"، مقطع فيديو، يرصد حجم الإقبال في مدينة جمصة التابعة لمحافظة الدقهيلة لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 والتى شهدت حشود كبيرة، أمام اللجان الانتخابية.

توافد الناخبين مبكرا في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمزالشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر،رمز السلم.