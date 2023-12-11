الشرطة النسائية تساعد كبار السن للأدلاء بأصواتهم بمدرسة السنطة الثانوية المشتركة
عرضت جريدة "الدستور"، مقطع فيديو، يرصد فتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام المواطنين للادلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث ساعدت الشرطة النسائية كبار السن للأدلاء بأصواتهم بمدرسة السنطة الثانوية المشتركة.
انتخابات الرئاسة 2024
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
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