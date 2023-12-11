حشود كبيرة.. مدرسة التحرير بالأقصر تستقبل الناخبين في ثاني أيام الانتخابات

تجمع العديد من المواطنين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أمام مدرسة التحرير الثانوية المشتركة للمشاركة في ثاني أيام الانتخابات.

وشهدت قرى ومراكز الأقصر توافد العديد من الناخبين ومشاركة كبيرة من النواب لحث الجميع على المشاركة والخروج لاختيار الرئيس القادم، وهو الأمر الذي تسبب في تكدس المواطنين وطوابير الانتخابات وسط رقص وغناء على أنغام الأغاني الوطنية التي انطلقت من مكبرات الصوت بالسيارات تحت رعاية النائب ناصر الضوي وغيره.

فيما شهدت لجنة مدرسة التحرير الثانوية المشتركة في ثاني ايامها سلاسة في التعامل وانتظام في الطوابير برغم الإقبال الكبير وحث الجميع على التعامل بهدوء ودخول كبار السن أولا للإدلاء بأصواتهم فيما يتولى الشباب البحث عن ارقام الناخبين لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم.

امام مدرسة التحرير

امام مدرسة التحرير

امام مدرسة التحرير

امام مدرسة التحرير

امام مدرسة التحرير