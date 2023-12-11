الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حشود كبيرة.. مدرسة التحرير بالأقصر تستقبل الناخبين في ثاني أيام الانتخابات

صورة من امام مدرسة
صورة من امام مدرسة التحرير

تجمع العديد من المواطنين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أمام مدرسة التحرير الثانوية المشتركة للمشاركة في ثاني أيام الانتخابات.

حشود كبيرة من عمال المشروعات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بأسوان

وشهدت قرى ومراكز الأقصر توافد العديد من الناخبين ومشاركة كبيرة من النواب لحث الجميع على المشاركة والخروج لاختيار الرئيس القادم، وهو الأمر الذي تسبب في تكدس المواطنين وطوابير الانتخابات وسط رقص وغناء على أنغام الأغاني الوطنية التي انطلقت من مكبرات الصوت بالسيارات تحت رعاية النائب ناصر الضوي وغيره.

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"الطفطف" وسيلة تسهيل لكبار السن في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية

فيما شهدت لجنة مدرسة التحرير الثانوية المشتركة في ثاني ايامها سلاسة في التعامل وانتظام في الطوابير برغم الإقبال الكبير وحث الجميع على التعامل بهدوء ودخول كبار السن أولا للإدلاء بأصواتهم فيما يتولى الشباب البحث عن ارقام الناخبين لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم.

امام مدرسة التحرير
امام مدرسة التحرير
امام مدرسة التحرير
امام مدرسة التحرير
امام مدرسة التحرير
امام مدرسة التحرير
امام مدرسة التحرير
امام مدرسة التحرير
امام مدرسة التحرير
امام مدرسة التحرير
امام مدرسة التحرير
امام مدرسة التحرير
الأقصر النواب الانتخابات النائب ناصر الضوي مدرسة التحرير الثانوية

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