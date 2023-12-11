توافد أهالي كفر الشيخ أمام اللجان للتصويت في ثاني أيام انتخابات الرئاسة (صور)

شهدت معظم اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، تكدسًا شديدًا من قِبَل المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

واصطف العشرات من شباب محافظة كفرالشيخ أمام اللجان الانتخابية؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، مؤكدين حرصهم على الحضور والمشاركة في رسم مستقبل جديد لمصر من خلال صناديق الاقتراع.

الانتخابات الرئاسية 2024

ويشارك مليونا و339 ألفًا و800 ناخب في العرس الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة كفر الشيخ موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، منهم 5 لجان فرعية للوافدين من محافظات الجمهورية.

فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، أن أبناء كفرالشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، وذلك لن يتم إلا بالمشاركة الحقيقية في الانتخابات الرئاسية والمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.