الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الطفطف" وسيلة تسهيل لكبار السن في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية

طفطف في الانتخابات
طفطف في الانتخابات

شهد اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية إقبالًا من رواد دورالرعاية للمسنين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وذلك على الرغم من كبر أعمارهم وعدم قدرتهم على الحركة الواضحة ما يبرهن على الدافع القوى لديهم للمشاركة في العملية الانتخابية.

وجاءت وسيلة جديدة للتيسيرعلى المسنين وهي الطفطف لنقلهم، إذ أنه وفي إحدى دار المسنين الموجود بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، تم توفير طفطف لنقل كبار السن من دور الرعاية إلى مقار اللجان الانتخابية وعودتهم مرة أخرى.

وإلى جانب الطفطف حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير التسهيلات لكبار السن من بينها الكراسي المتحركة والعكازات، بل وخرج مسئولي بعض اللجان من المقار إلى المسنين عند مكان تواجدهم خارج اللجان نظرًا وسلموا إليهم البطاقة الانتخابية توفيرًا عليهم المجهود.

وتأتي التسهيلات على كبار السن ضمن عدد من التسهيلات المقدمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي على أصحاب الفئات الخاصة ومنهم كبار السن وذوي الهمم، وذوي الإعاقات المختلفة، مثل الإعاقات السمعية والبصرية إذ أنهع ولأول مرة توفر الهيئة الوطنية للانتخابات البطاقة الانتخابية بلغة برايل لمشاركة المكفوفين.

واليوم هو ثاني أيام الانتخابات الرئاسية ووفقًا للجدول الزمني المقرر من من الهيئة الوطنية للانتخابات تعد أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري هي الأيام التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024، إذ قد بدأ التصويت من التاسعة صباحًا، ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، كما حدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. 

الانتخابات الرئاسية 2024

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وأوضحت الهيئة أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، وذلك باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

شهد اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 إقبال ا من رواد دورالرعاية للمسنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك على الرغم من كبر أعمارهم وعدم قدرتهم على الحركة الواضحة ما يبرهن على الدافع القوى لديهم للمشاركة في العملية الانتخابية ففي إحدى دار المسنين الموجود بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي تم توفير طفطف لنقل كبار السن من دور الرعاية إلى مقار اللجان الانتخابية وعودتهم مرة أخرى وإلى جانب الطفطف حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كافة التسهيلات لكبار السن من بينها الكراسي المتحركة والعكازات بل وخرج مسئولي بعض اللجان من المقار إلى المسنين عند مكان تواجدهم خارج اللجان نظر ا وسلموا إليهم البطاقة الانتخابية توفير ا عليهم المجهود وتأتي التسهيلات على كبار السن ضمن عدد من التسهيلات المقدمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي علىأصحاب الفئات الخاصة ومنهم كبار السن وذوي الهمم وذوي الإعاقات المختلفة مثل الإعاقات السمعية والبصرية إذ أنهع ولأول مرة توفر الهيئة الوطنية للانتخابات البطاقة الانتخابية بلغة برايل لمشاركة المكفوفين واليوم هو ثاني أيام الانتخابات الرئاسية ووفق ا للجدول الزمني المقرر من من الهيئة الوطنية للانتخابات تعد أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري هي الأيام التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024 إذ قد بدأ التصويت من التاسعة صباح ا ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء كما حدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة وقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة وا وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة ومن ناحيتها أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18عام ا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين لديهم الآن حق التصويت وذلك باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفق ا لقانون الانتخابات

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