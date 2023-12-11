الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مقررة "قومي المرأة بالشرقية" أثناء الإدلاء بصوتها: سيدات مصر سند كبير للوطن

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أكدت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، أن المرأة المصرية سند كبير للوطن ولم تتخلف عن أداء دورها والمشاركة بقوة فى الانتخابات، وهى قادرة على تغيير موازين القوى بالمجتمع ودائما تتصدر المشهد خلال الأحداث الفارقة وراهنت على وعي المرأة الشرقاوية، ومشاركتها بكثافة فى النزول للجان الانتخابية والإدلاء بصوتها من أجل مستقبل أفضل، جاء ذلك أثناء إدلائها بصوتها بلجنة بمدرسة القومية الخاصة نطاق قسم ثان الزقازيق.

حملة كبيرة ممتدة لطرق الأبواب بالقرى والكفورلتوعية المواطنين بجهود الدولة 

وقالت إن المجلس القومى للمرأة بالشرقية، قاد حملة كبيرة ممتدة لطرق الأبواب بالقرى والكفور والنجوع، بمشاركة الرائدات الريفيات والمتطوعات لتوعية المواطنين بجهود الدولة على كافة الأصعدة وتوفير حياة كريمة لهم، ومحاربة الشائعات والتصدي لها وحث المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أنه تم تشكيل غرفة عمليات بفرع المجلس القومي للمرأة بمدينة الزقازيق لاستقبال أي شكاوى والرد عليها على الفور من مواطني محافظة الشرقية بخصوص العملية الانتخابية، وتم استصدار بطاقات متابعة من اللجنة الوطنية للانتخابات لعضوات وأعضاء الفرع لمتابعة عملية سير الانتخابات في جميع مراكز المحافظة.

انتخابات الرئاسة 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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